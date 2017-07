Selvmål ødela for ineffektive Levanger

Nyheter

Levanger 0-1 Jerv Vi fulgte kampen direkte Innherred satt ringside og ga dere oppdateringer minutt for minutt.

Levanger-dominans

Høstens første hjemmekamp sto for tur da Jerv tok turen til Levanger stadion søndag kveld. 874 tilskuere tok turen for å overvære det som etterhvert ble en frustrerende kamp for LFK.

I den første halvdelen var LFK det klart beste laget. De dominerte både banespillet og sjansestatistikken. Til tross for dominansen klarte de aldri å få ballen i nettet bak Jervs sisteskanse.

Nærmest mål i førsteomgangen var Erik Tønne da han dundret ballen i tverrliggeren etter et frispark.

Jerv var også frempå ved noen tilfeller, men det var imidlertid Levanger sto for underholdningen. Med litt mer presisjon på den siste tredjedelen kunne det fort stått både 1-0 og 2-0 da dommeren blåste av den første omgangen.

Tønne med selvmål

Kampbildet i andreomgangen var tilnærmet slik det var i den første halvdelen. Levanger dominerte banespillet, men klarte heller ikke i denne omgangen å få inn en scoring.

Det klarte imidlertid Jerv, men de måtte få hjelp av Levanger. Etter et hjørnespark sendte nemlig Erik Tønne ballen inn i eget mål. Keeper Julian Faye Lund bommet også grovt på feltarbeidet og dermed var det åpent mål slik at ballen gikk feil vei for Levanger-forsvaret.

Mot slutten av kampen produserte LFK flust med målsjanser. De fikk også et mål annulert da dommeren mente det var offside.

Ung debutant

Dagens lyspunkt for LFK ble at unggutten Andreas Gundersen debuterte for dem. Spissen, som er født i 2000, har gjort sakene sine meget bra for LFK 2 i 4. divisjon og fikk en velfortjent debut i en tellende kamp for Levanger.

Etter dagens tap ligger LFK på en 9. plass. Neste kamp er borte mot Strømmen neste søndag. Den kampen følger dere naturligvis på vår nettside.

Slik spilte lagene:

Levanger: Faye Lund; Sørmo, Berger, Nordberg, Tønne; Astvald, J. Wrele (Gundersen 80'), Lopez, Strand (Aamodt 63'); Aas, Stene (Voll 71').

Jerv: Knutsen; Wembangomo, Knudsen, G. Andersen (Haugstad 73'), Tønnessen; Wichmann, Ogungbaro, Danso; Babajide, Toft (Hagen 46'), Reinaldo (N. Andersen 83').