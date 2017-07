Tre menn pågrepet etter innbrudd hos bilbergingsfirma

Nyheter

- Vi fikk inn melding om et mulig innbrudd klokka 01.30. Da patruljen kom til stedet hørte vi folk på innsiden, sier operasjonsleder Bård Krogstad hos politiet i Trøndelag. Krogstad tror innbruddstyvene hadde tatt seg inn over et tak eller via ei luke, og det skal ikke være utført skadeverk såvidt han har kjennskap til. De tre mennene ble pågrepet og kjørt til arrest i Steinkjer. Avhør vil trolig bli gjort utpå dagen.