Forsøkte å smugle hasj, sopp og LSD fra Sverige

Nyheter

En 24 år gammel mann fra Levanger er dømt til 21 dagers betinget fengsel for narkotikasmugling fra Sverige til Norge. Forsøket på smugling skjedde 28. juli i fjor, da mannen kjørte i en personbil over E6 ved Svinesund i Halden. Da innførte han 36,71 gram marihuana, 10,71 hasj og 17,71 gram narkotisk sopp, samt to drypp LSD fra Sverige til Norge.

Mannen tilsto saken i Inntrøndelag tingrett i juli i år, da saken kom opp for retten ett år etter lovbruddet. Saken ble i retten kjørt som en tilståelsessak. Retten mente det var formildende at det hadde tatt ett år å fullføre saken, noe som skal komme tiltalte til gode i straffeutmålingen, sammen med tilståelsen.

Dermed slipper mannen unna med 21 dager betinget fengsel, med to års prøvetid. Uten tilståelsen ville mannen også ha blitt idømt en bot. Mannen vedtok dommen på stedet.