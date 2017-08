Bil kjørte i fortauskant - siktes for promillekjøring

Nyheter

Det var tirsdag kveld klokka 21.28 at politiet påtraff mannen. Vedkommende ble fremstilt for legevakt for å ta utvidet blodprøve.

Promillekjøring i Levanger

Noe senere på kvelden, klokka 22.20 ble en kvinne i 50-årene siktet for promillekjøring i Levanger sentrum. Vedkommende ble også fremstilt for legevakt for taking av blodprøve, samt at det ble tatt beslag i førerkortet.

