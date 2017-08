GSO fortsetter nedsalget i Norske Skog

Nyheter

Midt i den hektiske innspurten på reforhandlingene av milliardgjelden til Norske Skog, har selskapets største aksjeeier, GSO Capital Partners LP, begynt et kraftig nedsalg i selskapet. 18. juli solgte amerikanerne 4,8 millioner aksjer i selskapet, og eide etter det 17,23 prosent av aksjene. Dagen etter solgte de to millioner nye aksjer, og siden har de fortsatt salget. 2. august solgte de 2.586.472 aksjer til 0,41 kroner per aksje. Da var eierandelen redusert til 15,58 prosent.

Torsdag morgen ble det varslet om nok et nedsalg fra GSO , som da hadde solgt 10.431.086 aksjer til 0,42 kroner per aksje. Dermed har eierandelen blitt redusert til 11,84 prosent av aksjene.

Onsdag ble selskapet lagt under særlig observasjon av Oslo Børs. Årsaken er selskapets uklare økonomiske framtid, hvor konsernet nå misligholder et av sine hovedlån i påvente av å få restrukturert gjelden. Forrige søndag skulle selskapet betale to milliioner euro i låneavdrag, men det har ikke skjedd. Selskapet har nå frist til 11. august med å finne en økonomisk løsning kreditorene går med på.