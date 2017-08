Innkaller til ekstraordinær generalforsamling

Nyheter

Torsdag ettermiddag innkalte Norske Skog-konsernet sine aksjonærer til ekstraordinær generalforsamling på Skøyen i Oslo. I innkallingen kommer det fram at generalforsamlingen skal få en redegjørelse for slskapets økonomiske stilling og den pågående rekapitaliseringsprosessen. Det skal også velges medlemmer og fastsettelse av honorar til styret.

Dagen før generalforsamlingen skal Norske Skog også presentere sin halvårsrapport, som ble utsatt fra tidligere i sommer på grunn av den økonomiske restruktureringen selskapet er i ferd med å forhandle fram.

Det pågår en brutal maktkamp aksjonærer og kreditorer imellom i Norske Skog. Samtidig beveger konsernet seg nærmere konkursens rand.

– Det er kapitalisme på sitt mest brutale når forskjellige kreditorer og aksjonærene skal kjempe om posisjoner etter restrukturering, sier styreleder Henrik August Christensen i det konkurstruede konsernet til Dagens Næringsliv.

Gjeldsforhandlinger

Gjeldsforhandlingene mellom aksjonærer og kreditorer i Norske Skog handler til sjuende og sist om eierstrukturen. De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre fjerdedeler av Norske Skog, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent. Kompromiss- og tapsviljen er liten. Flere forslag til refinansieringsløsning er forkastet, og fristen for å komme til enighet er utsatt flere ganger, nå sist til 11. august.

– Den mest krevende øvelsen her er kampen om hvor mye man skal eie av Norske Skog etter at vi har rekapitalisert, sier konsernsjef Lars Sperre til DN.

Kan reddes

Det er fortsatt høyst usikkert om aktørene er villig til å gå langt nok for å redde selskapet fra konkurs.

– Det er ingen stor aktør her som har et langsiktig perspektiv og penger til å sette inn til å drive dette videre, sier han. Det er ingen industrielle aktører, bare finansielle, sier Christensen.

Da nyheten om at regjeringen muligens kan være villig til å gi krisehjelp kom onsdag, skjøt aksjekursen umiddelbart i været, men falt tilbake til start da Oslo Børs senere samme dag satte aksjen under særlig observasjon. Torsdag ettermiddag var Norske Skog-aksjen opp rundt 9 prosent.

Norske Skogs største aksjonær, GSO Capital Partners, som er en del av Blackstone-gruppen, varslet torsdag salget av 10,4 millioner aksjer. Etter salget eier fondet 15,6 prosent av Norske Skog.