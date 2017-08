Nå er hotellet konkurs

Nyheter

Det bekrefter driver Gøran Åke Hall, som tok over sammen med kona Cecilie i september i fjor, til Trønder-Avisa torsdag ettermiddag.

Gøran Åke Hall og kona Cecilie har begjært oppbud for selskapet Verdal Hotell Drift AS i Verdal. Det kommer fram i en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene torsdag. Selskapet driver Verdal Hotell i Jernbanegata. Oppbudet ble registrert og konkursen åpnet 3. august i Inntrøndelag tingrett, ifølge kunngjøringen. Advokat Knut Eirik Ertsaas er bostyrer for konkursen, og første skiftesamling blir holdt 12. september i Inntrøndelag tingrett.

Hall tok over hotelldriften i september i fjor, og skrev under en leieavtale for overtakelse av hotelldriften. I mars permitterte de flere ansatte på grunn av økonomiske problemer, blant annet grunnet en dårlig julebordssesong.

- Det er slitsomt både for dem og for oss, men på grunn av lav omsetning og økonomisk usikkerhet, har vi vært nødt til det, sa Hall til Trønder-Avisa den gang.

Leieavtalen åpnet for et mulig kjøp av hotellet, som i over 30 år har blitt drevet av eier Kari Lerberg. Men i mars sa Hall opp leieavtalen, som skulle vare fram til 1. september, og også åpnet for et eventuelt kjøp av hotellet.