Gris må avlives etter fjøsbrann i Verdal

Nødetatene rykket klokka 05.30 ut til brann i et fjøs i Ness i Verdal.

- Brannvesen fra Verdal og Levanger er i full utrykning til stedet, men vi har lite opplysninger om omfanget ennå. Dette skal være ved Jamtlandsvegen i Verdal , sa Vegard Håskjold hos 110-sentralen tidlig fredag morgen.

Klokka 05.51 melder politiet på Twitter at brannvesenet er på stedet og at de har kontroll over situasjonen.

- Brannen er nå slukket. Det er imidlertid en del dyr i fjøset, og veterinær er kontaktet for å bistå, sier Vegard Håskjold hos 110-sentralen.

Det tyder på at sprekk i en vannledning er årsak til brannen.

- Vannet har sprutet på el-anlegget som så har antent ei varmelampe. Brannen har så spredt seg oppetter veggen og taket, sier innsatsleder Morten Mogstad.

Purka som var i bingen der brannen brøt ut, skal ha hoppet over i nabobingen. En veterinær kom til stedet for å sjekke tilstanden til dyrene etter brannen og det tyder nå på at denne purka må avlives.

- Den hadde såpass mye skader, sier han.

Mogstad forteller at det var mye røyk i fjøset, og at brannen spredte seg opp etter taket.

- Bonden pustet inn en del røyk, så han blir undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Jeg vet ikke tilstanden hans akkurat nå, men vi har snakket med han, sier innsatslederen.

Det var varslingsanlegget på gården som gjorde at nødetatene fikk melding om hendelsen.