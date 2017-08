Nyheter

- Jeg fikk telefonen i natt fra en gruppeleder, som hadde ringt brannvesenet da brannen ble oppdaget. Det er helt forferdelig for klubben, men heldigvis har ingen blitt skadet, og det må være det viktigste. Men en går inn i en lettere sjokktilstand når slikt skjer, sier leder i Skogn IL, Stig Hallvor Søraker.

Hele klubbhuset med garderober, kjøkken og restaurantdel ble pusset opp i fjor for å kunne benyttes til klubbarrangementer og utleie til selskaper. Nå er alt ødelagt og klubben står uten lokaler til flere arrangementer og kampaktiviteter i tiden framover.

- Det blir opp til forsikringsselskapet å vurdere om noe kan berges, men brannen har gått under hele taket på bygget som er 40 ganger 8 meter. Det er betydelige verdier og utstyr som har gått tapt, sier Søraker.

Må avlyse utleie

Allerede neste helg skulle lokalene leies ut til barnedåp, noe som nå må flyttes til et annet sted. I tillegg kommer en rekke kamper og andre aktiviteter, som nå blir vanskelig å gjennomføre.

- Vi skal undersøke hva vi kan få til av midlertidige brakker og toalettløsninger. Det blir en utfordring for lagene som skal spille her framover, og også for knøtteturneringen om tre ukers tid. På lang sikt får vi se på hva vi kan bygge opp igjen. Vi har snakket med forsikringsselskapet, og vi skal se på hva som er mulig å få til. Inntil videre er vi nok avhengig av dugnadshjelp fra lokalsamfunnet, sier han.

Kommer tilbake

Skogn IL har en stor anleggsmengde, både på Remyra og blant annet i Torsbustaden, som det er krevende å drifte. Brannen kommer dermed svært ubeleilig, men Søraker lover at de skal komme seg gjennom dette også.

- Det er forferdelig for klubben, men vi kommer opp igjen. Vi er gode på dugnad, sier han.