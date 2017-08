Inviterer til familiedag på Fætta

Nyheter

Naturvernforbundet arrangerer familiedag på Fætta 19. august fra klokken tolv til seks. Formålet er å synliggjøre Fætta som friluftsområdet i nærmiljøet.

Sentrumsnært

Grethe Drystad i naturvernforbundet i Verdal påpeker at det er viktig å synliggjøre de sentrumsnære friluftsområdene. Og derfor arrangerer de en familiedag på Fætta.

- Som en naturlig del av sentrumsutviklingen i Verdal, mener vi at det er viktig å synliggjøre de sentrumsnære friluftsområdene, forteller Dyrstad før hun fortsetter:

- Fættaområdet er kjent for og brukes allerede av mange i kommunen, men det er kanskje ikke så kjent for de som nylig har flyttet til kommunen.

Inviterer innvandrermiljøet

Dyrstad mener at det er viktig å vise våre nye landsmenn på Innherred, og innvandrermiljøet generelt, det flotte friluftsområdet i nærheten av Verdal sentrum. Derfor har de invitert spesielt disse miljøene.

- Vi har invitert med oss elevene fra Møllegata, men også innvandrermiljøet generelt, slik at Fætta blir synliggjort som et fellesområde tilgjengelig for alle.

I tillegg tenker arrangøren at dette er en ypperlig anledning for å bli bedre kjent med hverandre og utveksle mat- og kulturelle opplevelser.

Aktiviteter

Fætta Velforening vil bidra med aktiviteter og matlaging, og i tillegg vil Per Bakke Christiansen legge frem et forslag til hvordan man konkret kan gjøre Fætta til et rikt filuftslivsområdet tilgjengelig for alle i og utenfor kommunen.

Det er et åpent arrangement for alle, så her er det bare å ta turen for de som ønsker å nyte det nære friluftsområdet på Fætta.