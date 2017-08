Sovnet bak rattet og havnet i grøfta

Nyheter

Klokken 09.35 lørdag meldte politiet om en utforkjøring med bil ved Kjæran i Verdal.

- Skal ikke være personskade - politiet gjør undersøkelser, skriver politiet på Twitter.

I 10-tiden opplyser politiet at det er en ung, kvinnelig fører av bilen.

- Vi jobber på stedet nå, men vi må komme tilbake til hva som har skjedd. Vi snakker med folk på stedet nå, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved Trøndelag politidistrikt.

Klokken 10.45 opplyser politiet at bilen kom fra fylkesvei 72 i retning Boby'n, da føreren sovnet bak rattet og krysset veien før hun kjørte over gangveien og havnet i grøfta. Den kvinnelige føreren var alene i bilen da ulykken skjedde, og hun har erkjent til politiet at hun sovnet bak rattet. Politiet har nå beslaglagt førerkortet.