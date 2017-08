Falstadsenteret vil minnes Majavass-tragedien med tema-tur

Nyheter

I høst er det 75 år siden unntakstilstanden som de tyske okkupantene innførte for å få bedre kontroll med motstandsarbeidet i Norge. Dette resulterte blant annet i at en rekke motstandsfolk fra Helgeland ble tatt. Mange av dem havnet på Falstad, og 23 av dem ble henrettet i Falstadskogen.

Besøk av pårørende

Disse hendelsene gjorde sterkt inntrykk også her i distriktet. Ikke minst på Ekne, der man fikk besøk av pårørende til dem som ble sittende i fangenskap. De leide seg inn i heimer i bygda i forbindelse med besøk eller forsøk på besøk til fangene, og folk fikk dermed kjennskap til mye av det som hadde hendt omkring det som er blitt kalt Majavass-tragedien.

– Historikken om dette er også en sentral del av Falstadsenterets arkivstoff. Når det nå er 75 år siden, og det er flere markeringer av det på Falstadsenteret utover høsten, var det naturlig å vurdere en tematur til området, forteller Otto Asbjørn Solli i turkomiteen.

Ta kontakt

Derfor samarbeider Falstadsenteret nå med Falstadsenterets Venner om å tilby en todagers busstur til en del av de sentrale stedene 23. - 24. september med overnatting i Mosjøen.

– Jeg tror vi har fått til et innholdsrikt og interessant program som burde passe for de fleste. Arrangørene sender i disse dager ut info til medlemmene i venneforeningen, men turen er åpen også for andre, sier Einar Svee i turkomiteen.

Han oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Falstadsenteret snarest.