Fylte Skjenkestova med blues fra Innherred

Nyheter

4. – og 5. august gikk Skoroblues av stabelen for fjerde gang. Musikken ble besørget av Brothers in Blues og Gold Neils, som spilte hver sin kveld.

En tradisjon nå

–Vi kan vel begynne å kalle det en tradisjon nå, og i år forventer vi å toppe tidligere arrangement.

Det sa Inge Staldvik som er driver av Skjenkestova i Skrovas, det tidligere nedlagte gruvesamfunnet i Namdalen før helgen. Skjenkestua har blitt et populært sted for ølkjennere og andre som vil oppleve særegne, små utesteder.

Med Skoroblues har Staldvik truffet en nerve i tiden, og bluesarrangementet vokser.

–Nå er det ikke et mål om at vi skal bli så store. Får vi et par hundre publikummere er vi godt fornøyd. Vi skal ha det koselig, sier Staldvik.

Mye kan tyde på at det blir så mange, for været ser ut til å bli bra. Den store baugen for arrangementet er overnattingskapasiteten. Det finnes muligheter i området, men Staldvik vet at mange også vil komme til fjellbygda med bobil eller campingvogn. Noen vil overnatte i lavvo.

I tillegg til selve Skjenkestova, settes det opp telt med bord. Der vil det være plass til rundt 100 personer, like mange som i selve skjenkestova.

- For den som ikke måtte finne plass i stova eller i teltet, er det mulig å slå seg til utenfor teltet, sier Inge Staldvik.

Godblues fra Innherred

Det er hyret inn to band til arrangementet; Brothers in Blues og Gold Neils. Førstnevnte er brødrene Peer og Geir Taraldsen. Konstellasjonen er godt kjent på Innherred. Førstnevnte er som Peer Gynt kjent langt utover Norges grenser etter en lang karriere som bluesgitarist. Broren Geir spiller munnspill og sammen lagde de i 2013 det akustiske albumet Tailshaker som fikk veldig god mottakelse. Brothers in Blues skal spille fredagskvelden.

Lørdag skal Gold Neils ta over scenen. Bandet består av Hans Nyberg, Ståle Volden, Stein R. Brønseth, Frank Almås, og Ståle Sundal. Bandet startet som et underholdningsinnslag i en 50-årsdag i desember 2007. Bordversstuntet «Hey Hey My My» ga mersmak og musikerne ende opp som et «Neil Young tribute band».

–Ja, vi spiller bare Neil Young-musikk. Vokalist Hans Nyberg har en veldig særegen Neil Young-stemme, sier Brønseth som opprinnelig er fra Skorovas. Hans far jobbet i gruvene som ble stengt i 1984.

–Det er veldig artig for meg å komme til heimbyda. Dette er tredje gangen vi spiller i Skorovas, sier Stein Roger Brønseth som spiller gitar og munnspill.

Gold Neils har ikke flust med oppdrag, men de har også spilt i Levanger, Steinkjer og Trondheim. Vi spiller mest for hobbyens skyld og at det er artig.

Musikerne som i helga setter stemning i bygda i Namsskogan vil få følge av flere blueselskere fra Levanger og Verdal.

Det kan Inge Staldvik melde positivt.

–Ja, det er iallgall mange fra Innherred som har sagt at de skal ta turen til årets Skoroblues.