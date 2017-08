Her er Nord-rektorens beste råd for ei flott studietid

Nyheter

– I sommer har jeg hatt den perfekte ferie, sier rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet etter ti dager på Sicilia, fire dager med sol og sommer på Tverlandet og ei uke med pent vær i Lofoten.

Fra 15. august kan rektor ønske studentene velkommen til et nytt studieår. Hva vil du si til dem?

- Jeg vil gratulere dem med det gode valget de har tatt, gjennom å bli studenter ved Norges nyeste universitet. Jeg vil minne dem på at for de fleste er studietida den fineste tiden i livet. Den er selvsagt fylt av kunnskap, forelesninger, oppgaveskriving, frister, pugging, lesing og eksamen. Men studietida er også vennskap, sosiale aktiviteter, organisasjonsliv, trening, fester, turer og arrangementer. Noen viktige år hvor man får venner, ofte for resten av livet.

Gode tips

Studietiden er også en tid der man har og kjenner på stor frihet. En frihet til å forme sin egen studiehverdag og sitt eget voksenliv, påpeker rektoren.

- Jeg vil også anbefale at de nye studentene kaster seg ut i det sosiale. Slå av en prat med sidemannen eller dama på første forelesning. Bank på døra til den som har nabohybelen og inviter på en kopp kaffe og en prat. Delta i oppstartsprogram og fadderordning. Ta ansvar for hverandre. For å lykkes som student bør man også være nysgjerrig, kritisk og søkende – det er den beste måten å tilegne seg akademisk kunnskap på.

Fremtidsutsikter

Husker du din første dag som fersk student?

- Jeg husker meget godt spenningen og forventningen min til det som ventet meg.

Tror du dagens studenter tenker annerledes enn dere gjorde da du studerte?

- Selv om de nye studentene opplever en langt mer globalisert og digitalisert verden enn det vi stod overfor, opplever nok de fleste den samme spenning og forventning som jeg hadde.

Hvordan er Nord universitet om ett år?

- Om ett år har vi et studietilbud som er enda sterkere tilpasset studentenes og samfunnets behov for kompetanse. Fokuset på kvalitet i undervisning, forskning og relevans vil bli sterkere. Vi vil også se et langt sterkere fokus på samspillet vårt med samfunns- og arbeidslivet.