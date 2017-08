Kø på E6 i Verdal

Nyheter

NRK Trafikk melder ved 15.30-tiden om en utforkjøring på E6 mellom brua over Verdalselva og Fleskhus.

– Deler av nordgående felt er sperret, idet en lastebil har kjørt delvis av vegen, opplyser de.

Innherred.no har nå vært ute på stedet, og kan konstatere at det ikke har skjedd noe alvorlig. Lastebilen sperrer såpass mye av det nordgående kjørefeltet at det danner seg litt kø fra sånn cirka ved gangbrua over til Ørin og frem til der hvor lastebilen står når avisa kjører forbi.

Kanskje blir det mer kø når bergingsbil kommer til stedet.