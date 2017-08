Veteraner på Kolstadklumpen

Nyheter

Onsdag 28. juni møttes 27 glade turgåere på Stiklestad. Samkjøring videre opp Helgådalen til Åkran, og Værdalsbrukets bomvei (7,5 km) inn Skjækerdalen til Vollaseteren. En stor takk til Værdalsbruket som lånte oss nøkkel.

Fra parkeringsplassen gikk vi ca. to km i vått, myrlendt terreng innover til Ørtugtjønna (ca.350 moh). Ved tjønna, på en liten høyde, ligger Værdalsbrukets hytte med utsikt mot vakre Skjækerfjella. Her ble det tid for en god matpause. Været var lettskyet og ingen bitende innsekter.

Turen opp til Kolstadklumpen gikk først gjennom litt tett granskog, en del bratt og ulendt terreng og i retning inskripsjonen. På en bergknaus er det meislet inn «I. T. Lein 1890» og stammer fra den tiden det var seterdrift på Kolstadvollen. Kanskje hadde det her, for knapt 130 år siden, sittet en liten 10 – 12-års gjetergutt og møysommelig risset inn navnet sitt. Mens han ventet på at tiden var inne for å føre buskapen ned til en av de mange setrene, for å bli melket.

De fleste ønsket å gå på toppen (516 moh). Her kunne utsikten nytes både østover og vestover. Vi så kjente fjell som Hærvola, Hermanssnasa, de svenske og norske Skjækerfjella m.fl. Og i lia på andre sida av dalen kunne vi se Skjækerdalshytta, turistforeningen si hytte.

Naturinteresserte veteraner kunne glede seg over de mange forskjellige blomster som nå pryder skog og fjell: De «vanlige» sortene som blåbær, tyttebær, skrubbebær, molte, skogstjerne, tettegras, gåsemure, flekkmarihand og også den meget vakre, fredete orkideen vårmarihand, med sine store purpurrøde blomster.

Vel nede ved hytta igjen, tok vi en liten matpause før hjemturen. En deltaker hadde skritteller, og den viste at vi hadde gått ca. 8 km totalt.

I saueflokken ved parkeringsplassen sprang en lett forvirret, langbeint, grå skapning om kring. En morløs reinkalv letende etter stemor?

Turlederne takker for turen og ønsker alle en riktig fin sommer. Vel møtt på nye turer til høsten.

Kjellrun Skjerve og Kari Kristiansen