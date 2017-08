Den populære talen til videregåendeelevene tar av - igjen

Nyheter

Med over 100.000 lesere i tiden rett etter at avgangselevene ved Levanger videregående skole hadde fått de bevingede ord med seg ut på vegen videre i livet, trodde vi kanskje toppen var nådd for Innherred.no.

Men nei da, selv om talen har blitt lest en del ganger hist og pist også gjennom sommeren, er det ikke måte på hvordan den på nytt har tatt av i starten av denne uka.

Med over 7.000 lesere på to dager, er summen oppe i 108.000 lesere. Så får vi se hvor langt det kan rekke denne gangen. Innholdet er ganske så tidløst, så hvem vet.

– Jeg har lest talen flere ganger. Kloke og sanne ord, kommenterer en av leserne under saken. Det har nok også andre gjort, men aldri har noen sak blitt lest av så mange - forskjellige.