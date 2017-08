Flomvoll på is

Nyheter

Levangerelva har ved flere anledninger flommet over sine bredder, og spesielt ille var det på tidlighøsten 2011 da vannstanden var bare ti centimeter unna å strømme inn i NTEs trafostasjon, noe som i sin tur kunne ha betydd strømkutt for både sykehus og sentrumsområde. NVE foretok senere en kartlegging av faren, og beskrev Levangerelva som middels flomutsatt. Rapporten ble tatt med i det videre planarbeidet til kommunen, og det ble jobbet med skisser for en flomvoll i kombinasjon med en avlastningsveg fra Brusvebrua og sørover. Disse planene er lagt på is, ifølge Øyvind Nybakken, enhetsleder for kommunalteknikk.

– Bane Nor var ikke interessert i samarbeid. Vi går nå for ny avlastningsveg fra Sørvegen og sørover mot fylkesveg 125 ved E-6 Magneten, opplyser han. Denne vegtraseen beskrives for øvrig i forlag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030.

– Hvis og når denne blir godkjent har vi grunnlag for å starte opp med egen reguleringsplan for denne traseen, inkludert bygge nytt fortau langs resterende del av Sørvegen, informerer Øyvind Nybakken.