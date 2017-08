Nyheter

Innherred får opplyst at beboere ved Vuku bo- og helsetun har vært uten tv siden fredag. Verdal kabel tv forteller at dette skyldes at fiberkabelen, som gir tilførsel av digitalt tv-signal til denne lokasjonen, ble skadet under gravearbeid forrige uke.

Firmaet påpeker at det ikke var de som hadde gravearbeid der.

- Reparasjon av skader på rør og fiberkabler er en omfattende jobb. Vi har dialog med de som har forårsaket skaden, og skal i dag starte med oppgraving på skadestedet for å begynne med reparasjon. Vi håper selvfølgelig å få på plass signalene så snart som mulig, skriver Verdal kabel tv i ei melding til Innherred.