Avslører hemmeligheten for å lykkes som kjøpmann

De to butikkene/stasjonene han eier føyer seg pent inn i rekken av underskuddsforetak som han har gjort til økonomiske suksesser.

I januar skrev Innherred.no om utmerkelsen «Årets kjøpmann», som han fikk under den årlige samlingen for kjedene Shell 7-Eleven, 7-Eleven og Narvesen.

Startet med Servicemat

Nå har fagbladet Dagligvarehandelen intervjuet Fossum om suksessen, som ikke akkurat er den første med ham.

Rundt 1990 startet han utviklingen av Servicemat i Levanger, en av Norges første moderne storkiosker.

– Jeg var i Rimi da Hakongruppen ba meg overta og holde butikken gående til leiekontrakten gikk ut. Servicemat opplevde omsetningssvikt og hadde gått i minus i flere år, forteller Erling Spets Fossum til Dagligvarehandelen.

Han visste lite om å drive storkiosk, men søndagsåpent, åpent til 22 alle dager og nystekte brød fra egen stekeovn ble en dundrende suksess og over femdoblet omsetning det første året.

– Ingenting av dette var så veldig vanlig på den tiden, minnes Fossum.

Artig å vise at det går an

Noen år senere tok han over en «halvdårlig drevet Mix-kiosk» før ferden gikk videre til leketøysbransjen - også der med butikker på konkursens rand. Han drev også golfbane før han kom til Shell 7-Eleven.

– Det er artig å se mulighetene i butikker som sliter, og prøve om jeg kan få det til, sier Fossum, som har en strålende rekke å vise til av foretakene han har drevet.

– Enkelte ting er imidlertid marginale. Jeg har fått ting i pluss, men ikke alt har vært en gullgruve, erkjenner Erling Spets Fossum.

Ikke spare seg til fant

Hemmeligheten? Han ser alltid på kostnadene når han overtar noe nytt.

– Mange velger å kutte varelager, åpningstider og utvalg, men jeg fyller istedet opp med varer og trøkker på. Og så er det viktig å fortelle omverdenen at man er her. Ofte er det ikke mer som skal til, sier kjøpmannen.

Han tok over stasjonen i Levanger for sju år siden, og den i Steinkjer for to år siden. I Levanger er omsetningen doblet, mens Steinkjer-stasjonen hadde 46 prosent omsetningsvekst i fjor.

– Man må hele tiden være åpen for nye ting, være frempå og se mulighetene, konstaterer Fossum, som mener overtakelsen av Post i butikk i Steinkjer har vært et scoop med økt aktivitet og mange nye kunder.

Kundevennlighet

Å drive bensinstasjon har endret seg med årene. I nyere tid er mat blitt en veldig viktig greie.

– Da gjelder det å ha ferske, gode produkter hele tiden. I tillegg gjelder det som alltid har vært en nødvendighet - å ta i mot kundene på en god måte. Og der det er trivelig å jobbe er det også en trivelig plass å være kunde, fastslår Erling Spets Fossum.