Det har skjedd litt siden dette

Nyheter

Det handler om YX-stasjonen ved E6 på Røra, som Innherreds Folkeblad Verdalingen skrev om da Vidar Austad og kona Randi takket for seg og overlot driften til Bunnpris i 2014.

YX-stasjonen hadde vært i Austad-familien fra oppstarten i 1965, da faren til Vidar bygde stasjonen. Vidar og Randi tok over driften i 1976.

– Foreløpig er det ikke snakk om de store endringene, sa Vidar Austad etter å ha overlatt ansvaret til Bunnpris, som holdt til vegg i vegg.

Men tre år senere fremstår ting ganske annerledes.

Uvanlig kombinasjon

Fagbladet Dagligvarehandelen skriver denne uka om den noe uvanlige kombinasjonen av dagligvarebutikk og bensinstasjon, som åpnet 1. november i fjor.

Samme dag overtok Oddbjørn Høyslo som kjøpmann på Bunnpris-butikken, etter 19 år som butikksjef samme sted.

– Vi har et ganske spesielt konsept, innrømmer Høyslo overfor fagbladet. Bunnpris rev bensinstasjonen og bygde ny butikk med bensinstasjonsavdeling inne i lokalet. I butikken finner man i tillegg til dagligvarer det meste man forventer på en bensinstasjon, inkludert fastfood med burgere og pølser, vafler og kaffeavtalen til YX.

Utenfor står et nytt og moderne pumpeanlegg.

Skryter av rørabyggen

Rivingen av den gamle bygningsmassen skjedde i fjor vår. Et halvt års tid senere åpnet en moderne butikk, mye større enn før og med nye rom og varemottak.

– Røra-befolkningen fortjener all mulig skryt for å ha vært trofaste mot lokalbutikken, selv om det er kort veg både til Straumen og Verdal, sier Oddbjørn Høyslo til Dagligvarehandelen. Byggearbeidet gjorde imidlertid at bensinstasjonskundene ble færre mens de holdt på.

Nå er de for fullt tilbake, med et mer innbydende uteområde enn noen gang, et bygg som ser bra ut og god skilting.

Butikken, som tidligere lå litt skjult bak bensinstasjonen, nyter også godt av det.