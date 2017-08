En person pågrepet etter brann i klubbhus

Nyheter

Klokken 03.15 natt til lørdag fikk politiet melding om brann i klubbhuset til Skogn IL på Remyra på Skogn. Da nødetatene kom til stedet var huset i full fyr. Omtrent en time etter fikk brannvesenet slukket brannen, men det 40 meter lange bygget fikk store skader.

Tekniske undersøkelser på stedet tydet på at brannen var påsatt, og videre etterforskning førte tirsdag til at politiet på Innherred pågrep en gutt i slutten av tenårene fra Skogn. Han er nå siktet for å ha forårsaket brannen etter straffelovens paragraf 352, grovt skadeverk, skriver politiet i ei pressemelding.

Den siktede ble avhørt tirsdag kveld og har erkjent forholdet.

- Det gjenstår etterforskning i saken, men så langt tyder det på at vedkommende har vært alene om forholdet. Politiet løslot siktede etter avhør i går kveld, ettersom det vurderes at det ikke foreligger grunnlag for fengsling, skriver politiet videre.

Barnevern og helsevesen er informert om forholdet, og gutten tas nå vare på av familien.