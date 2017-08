Toppers tur til Namsskogan for de minste

Nyheter

Verdal Frivilligsentral har ikke ligget på latsiden i sommer, og sist ut nå i skolens sommerferie var en tur i samarbeid med Røde Kors til Namsskogan.

– Vi kjørte med full buss, 35 barn fra 1. til 4. klasse samt 16 frivillige voksne og ungdommer, sier en strålende fornøyd leder av frivilligsentralen, Hege Anita Austad.

Etter flere tilbud for barn og unge gjennom sommeren, er det om en drøy uke klart for den årlige turen på Rosenborg-kamp på Lerkendal. Der er det fritt for både barn unge, voksne og gamle til å være med. Gjennom årene har nok aldersforskjellen på de yngste og eldste vært over 80 år!

Årets kamp er RBK mot FK Haugesund, søndag 20. august. Bussen går fra Røde Kors-huset klokken 13.30, og fremme i Trondheim halvannen time senere blir det god mat og drikke i familierestauranten på Lerkendal før kampstart klokken 18.00.

I år med en egenandel på hundre kroner, men med fullt opplegg er vel det ganske så overkommelig skulle vi tro. Det er påmelding til turen, til Anne Nordskag (95 93 90 96).