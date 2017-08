Nå blir ordføreren endelig hørt

Nyheter

Som Innherred.no skrev torsdag ettermiddag, er det advart mot støy og støv i Levanger sentrum til uka.

Sporvegen

Grunnen er vegarbeid i hovedgata Kirkegata.

Statens vegvesen opplyser fredag at de på oppdrag fra fylkeskommunen skal legge ny asfalt i gata.

– Det er i dag dype spor flere steder, og ny asfalt vil gi bedre kjørekomfort og økt trafikksikkerhet, konkluderer leder for asfalt- og vegoppmerkingsseksjonen i Statens vegvesen Region midt, Thor Asbjørn Lunaas.

Dårlig standard i Levanger sentrums hovedgate har vært et tiltagende problem, og i fjor vår fastslo ordfører Robert Svarva at «han ikke hadde ord for å beskrive standarden på vegdekket».

– Vittige sjeler vil ha det vil at vegen snart egner seg best til trikk og andre sporvogner, sa Svarva til lokalavisa.

Før planen

Vegvesenet måtte bare beklage og si at hele Kirkegata ikke stod på programmet for reasfaltering før sommeren 2018, men ordføreren krevde handling før den tid.

Nå er han på sett og vis hørt, for fra 14. august til 23. august skal strekningen fra Levanger videregående skole til Holbergs gate - til krysset ved Levanger farge og glass asfalteres.

– Vi starter ved videregående og jobber oss bortover. Nå informerer vi naboer og andre innbyggere om at arbeidet vil gi mer støy og støv. Vi starter med å løsne kummer og senke dem. Deretter vil vi frese av gammel asfalt, før vi legger ny, sier Thor Asbjørn Lunaas.

Manuell dirigering og omkjøring

Mens arbeidet pågår - fra ni om kvelden til seks på morgenen på hverdager - vil det være manuell dirigerinig fra videregående til krysset ved sykehuset. Deretter er det skiltet omkjøring om Jernbanegata.

Det er Peab asfalt som gjør jobben for Statens vegvesen.

Anslagsvis kjører det mellom 11.000 og 12.000 biler gjennom Kirkegata i løpet av et døgn.