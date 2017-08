Maja elsker kulturen på løkka

Nyheter

–Jeg trives veldig godt her. Det er alltid sosialt og kulturen er så stor på løkka. Jeg er borte fra morgen til kveld og det passer meg ypperlig, sier Maja.

Det er ikke tvil om at 23-åringen har funnet seg til rette i hovedstaden. Det er fart, travle dager og mye sosialt å være med på. Akkurat slik hun vil ha det, men så er det godt å komme hjem til Ørmelen i Verdal iblant også, spesielt når man savner familien og vennene sine. Det stopper derimot ikke lysten til å flytte på seg.

Ble med i dansegruppe

Etter et år på design- og håndverk i Verdal, falt valget på frisørlinja ved Levanger videregående, deretter ventet lærlingtid på Salong Michel. Hår og frisering forble derimot en hobby, på lik linje med interessen for dans. I starten av 2015 ble hun med i gruppa Convinz Crew.

- Det var Hulda Vestvik som lærte oss opp og tok styringa i starten. Hun er helt fantastisk, sier Maja.

Hva er det du liker med dansing?

- At det er så fint å se på, og at man kan uttrykke seg selv og få utslipp for ting i hverdagen, sier hun.

Byttet ut studier med jobb

Dette er litt av grunnen til at Maja valgte å flytte til Oslo, i tillegg at flere av vennene hennes bodde der. Det var også et ganske spontant valg, da studenttilværelsen i Kristiansand ikke ble helt som hun hadde sett for seg.

- Jeg gikk et halvt år med engelsk der, men jeg hadde ikke nok motivasjon til å fullføre studiet. Det hadde vel mye med at jeg ikke visste hva jeg skulle bli, så derfor bestemte jeg meg plutselig for å flytte til en annen plass, sier hun.

Nå står nye muligheter for tur på Grünerløkka. Studier ble byttet ut med jobb, og Maja selger nå sminke- og hudpleieprodukter, i tillegg til å arbeide i barnehage.

- Grunnen til at jeg valgte barnehage var egentlig fordi jeg jobbet som au pair i USA i et halvt år. Da fikk jeg skikkelig smaken på det, sier hun.

Fløtta ut Falt pladask for italiener på ferie Nå har Aase et hjem og sønnen Inge Marino sammen med ham.

Savner dansingen

Danseinteressen er langt fra lagt på hylla, men akkurat nå har det blitt en liten pause fra det.

- Det holdes mange ulike kurs her, så det kommer jeg til å delta på etter hvert. Jeg merker jeg savner det veldig. Hverdagen er ikke den samme uten, sier hun.Hva savner du fra Verdal?

- Jeg savner spesielt familien min, og bare det å stikke hjem når jeg vil treffe dem. I tillegg er det veldig fin natur i Verdal, så den savner jeg i Oslo, sier hun.Hva savner du minst?

- At det er så lite folk. Når man drar ut møter man ikke så mange. Det er kanskje ikke sosialt nok for meg, samtidig som det kan være greit med en pause fra sånt når man kommer hjem fra travle dager i Oslo.Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

- Det er jo en liten plass, så jeg får jo mye sladder bare jeg ringer hjem.Ditt beste minne fra Verdal?

- Jeg har mange fine minner, men jeg husker jeg synes det var artig, men også veldig rart, at vi fikk så mange oppdrag med dansegruppa i starten. Først var det litt rolig, men plutselig fikk vi oppdrag over alt, blant annet under åpningen av skateparken i Verdal og på Stiklestad.

Dette synes jeg er bra med Verdal, at folk faktisk leier inn show når det skjer ting, sier 23-åringen.Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

- Det er veldig vanskelig å si. Jeg tror det må komme litt flere muligheter for unge her, flere konserter og ting å være med på. I forhold til mine interesser, er det ikke så mange tilbud. Verdal er en utrolig fin plass og jeg hadde en veldig bra barndom der, men jeg tror nok jeg kommer til å etablere meg i Oslo. Her får jeg gjort alt jeg liker, i tillegg synes jeg det er greit at man kan være litt anonym, at man ikke skiller seg like mye ut som i Verdal.