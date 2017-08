Arabia- og Asia-mat går godt i Levanger

Nyheter

Av ham strømmer det massevis positiv energi, vietnamesisk energi!

Når vi har fest på Levanger voksenopplæring, viser alle folkegruppene sine nasjonale danser. Og det var en bare som danset med alle gruppene. Og det var Tuan fra Vietnam.

Han jobber mye. Fra barndommen hjelp han foreldrene sine, jobbet på en fiskebåt, produserte fisk og reker.

Startet egen butikk

I Levanger, for ni måneder siden startet han en egen butikk midt i Levanger sentrum - Kirkegata 40. Før var det en utenlandsk matbutikk der - Dunya. De har pusset opp butikken, kjøpt nye fryseskap og møbler. De selger matvarer fra Vietnam, Japan, Thailand, India, Korea, Singapore, Filippinene, matvarer fra arabiske og andre asiatiske land…

Tuan er et sterkt og målbevisst menneske. Han har et mål og følger etter målet sitt.

I en del av butikken laget de en helt nytt kjøkken og startet en gate-wok – «TUAN KIET, Sushi & wok». Da ble det rask og sunn asiatisk mat!

Enda en nyetablering

Men dette var bare begynnelsen. Allerede 20. august starter han en ny kafé hvor han og kona skal servere nydelige vietnamesiske nudler, supper med scampi, mix, kylling og biff. Og i tillegg kan gjestene smake ca. 50 forskjellige sushier og «sushi & wok», en hel meny.

– Butikken og «sushi & wok» går rimelig bra og vi trenger utvikling, sier Tuan.

– Vi åpner kafé for at kundene kan sitte, hvile seg, smake vietnamesisk mat. Snart henger vi opp landskapsbilder fra Vietnam, det skal høres vietnamesisk musikk… Jeg er sikker på at gjestene skal trives godt der, og de kommer til å like maten som de skal smake.

Vili

fra Armenia