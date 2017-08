Denne sneglen kan være nyttig i hagen

Nyheter

Innherred fikk tirsdag besøk av Laila Marie Valberg som hadde vært på en kveldstur i et område på Ørmelen. På veien fikk hun seg et merkverdig syn. På asfalten ble hun nemlig vitne til to enorme snegler, som hun antar var cirka 15 centimeter lange.

- Sneglene satt fast til hverandre, så jeg vil kanskje tro at de var midt i en parringsakt, sier Valberg.

- Fascinerende

Journalisten skal ikke påberope seg tittelen snegleekspert, men etter noen søk på nettet, kan det virke som Valberg har gått seg på den såkalte boakjølsneglen. Den har fått flere tilnavn, blant annet leopardsnegle på grunn av de mørke flekkene.

- Det var fascinerende å se på egentlig. Jeg har i alle fall ikke sett så store snegler før, sier Valberg.

Dreper andre snegler

Ifølge Bioforsk er boasneglen den største og raskeste av landsneglene her i landet. Den kan bli opptil 20 centimeter lang og er utbredt i store deler av Norge. Den opptrer ofte ikke i store mengder, og er derfor ikke et problem som skadedyr på planter.

Bioforsk skriver videre at boasneglen er aggressiv og kan jage vekk eller drepe andre snegler som kommer inn i dens territorium, derav kallenavnet «kannibalsnegle». Den kan på denne måten være en nyttig medhjelper i hagen, og det oppfordres derfor ikke til å drepe den.