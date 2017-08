Kjempeglad for at de fikk tilbake møteplassen sin umiddelbart

Nyheter

Medlemmene i Verdal Rotaryklubb håper og tror at det ble eneste gang i historien at et møte i klubben ikke kunne holdes på hotellet.

– Det er noe med hvor godt vi alltid har blitt tatt i mot her. Vi har alltid følt oss velkomne i det gode og tradisjonelle miljøet på Verdal hotell, sier rotaryklubbens nyvalgte president, Mikael Wik.

Prøvekaniner

Sammen med to andre av de nå 37 medlemmene i Verdal Rotaryklubb, Sigmund Hammervold og Jørund Eggen, stakk han tirsdag innom den nye hotelldriveren Veronika Green for å uttrykke sin begeistring over at hotellet fortsetter driften i god Lerberg-ånd.

Veronika fra Skjækerfossen skal føre hotellhistorien videre Endelig har Kari Lerberg funnet ei driftig dame som hun er trygg på å overlate livsverket sitt til.

– Vi regner med at det lukter nystekte vafler her torsdag kveld, smiler rotarymedlemmene.

– Det gjør det nok, forsikrer Veronika Green, som tar i mot klubben allerede dagen før den offisielle gjenåpningen.

– De får være litt prøvekaniner, jeg regner med at de sier det akkurat som det er om hvordan oppvartningen er.

Kunnskapsdeling

Hver eneste torsdag unntatt noen uker midt på sommeren har Verdal Rotaryklubb sine møter, der medlemmene utveksler kunnskap og erfaringer. Møtene er ikke altfor lange, programmet er på tre kvarter. Men medlemmene kommer gjerne et kvarter før, for litt uformell prat før selve møtet starter. Helt siden klubben ble stiftet i 1962, med Kari Lerbergs far i bresjen, har møtestedet vært Verdal hotell.

– Det er viktig for den godt etablerte klubben å få beholde sitt faste og sentrale møtested, for å utøve den sosiale virksomheten både innad og utad, fremhever Mikael Wik.

Flere av dagens aktive medlemmer har vært med helt siden klubbens stiftelsesår.

For et lite år siden fikk for øvrig Kari Lerberg Rotarys høyeste hederstegn, Paul Harris Fellow.

Gode formål

Den verdensomspennende organisasjonen tilbyr blant annet ungdomsutveksling for jenter og gutter mellom 16 og 18 år. De satte seg for 25 år siden et mål om å utrydde sykdommen polio i verden, et arbeid de nå nesten er i mål med.