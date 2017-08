Endrer ikke gatenavn

Nyheter

Formannskapet forkastet også et forslag fra Steinar Strømberg-Lorvik om at branntomta til tidligere Strømbergs båtbyggeri får betegnelsen «Egil Strømbergs plass». Rådmannen peker på at det ikke er veldig vanlig i Levanger kommune å si områder eller veier navn etter privatpersoner, og ifølge ham er dette kun skjedd en gang i nyere tid. Det var i 2011 da plassen foran Trønderhallen fikk navnet Marit Breiviks plass – etter den tidligere landslagsstjernen og meritterte landslagstreneren til håndballjentene.

Vegstubb ved Brusve

- Etter rådmannens vurdering bør en reservere begrepet til lignende tilfeller. En «Plass» med et offisielt navn gir også forventninger om en viss standard på opparbeidelse og vedlikehold. Rådmannen ser ikke at dette er en naturlig oppgave for kommunen i dette tilfellet (ved Staupshaugen), heter det i innstillingen som hele formsannskapet sluttet seg til.

Utflyttede Arne Wahlstrøm har rettet en henvendelse om at Olaf Eklos vei endres navn til Alv Østerås vei, men det vil altså ikke skje. Olaf Eklos veg en vegstubb som tar av fra nederste del av Jamtvegen (Brusvebakken), og går i nordlig retning mellom Gamle Kongeveg og Ringvegen.

Fotballdommer

Forslagsstilleren er av den formening at Olaf Eklo ikke markerte seg i dette område i stor grad og at veien mange år tilbake i tid ble kalt for «Østeråsveien». Alv Østerås var i mange år kjøpmann der oppe og videre en kjent forbundsdommer i fotball.

- Jeg går ikke inn for å endre noe navn. Da kan vi risikere å rette opp feil med å begå nye feil, for det er og blir subjektivt hvem man eventuelt hedrer med navn på vei, sa ordfører Robert Svarva.