Forsterket Elverum på tur til Levanger

En danske og en svenske er ment å redde den nyopprykkede klubben fra retur til 2. divisjon. Like før overgangsvinduet stengte klarte nedrykkstruede Elverum å forsterke med to spillere – som begge har toppserieerfaring. Forsvareren Magnus Fruergård Pedersen er eid av Sogndal, men returnerer til Elverum der danske også spilte i vår. I tillegg har klubben kapret Haris Cirak før en knalltøff høstsesong i Obosligaen, melder Elverum Fotball.

Midtbanespilleren Haris Cirak, som vanligvis spiller for AFC Eskilstuna i Allsvenskan, spilte for Elverum i høstsesongen 2016. Den gang var svensken meget sentral da klubben sikret opprykket til 1. divisjon.

Det ligger an til harde tak på Levanger stadion denne onsdagskvelden. Elverum topper statistikken over seriens «råeste» lag – og har samlet tre røde og 33 gule kort hittil i sesongen. Levanger følger på andreplass på samme statistikk – med 40 gule kort til nå.

Leiesoldaten Aniekpeno Udoh er seriens ivrigste kortsamler, han rakk å få seks gule i løpet av 11 kamper for LFK. Han så med andre ord gult oftere enn i annenhver kamp – og spilte ikke mer enn drøyt 630 minutter under et mislykket innlån fra Viking.

Borte best

Elverum ligger under streken med bare 14 poeng. Laget har ikke vunnet siden 21. mai - og vil jage alle tre poengene i kveld. Levanger er på sjuendeplass med 26 poeng - men har så langt gjort det bedre borte enn hjemme. Hele 16 av poengene er tatt på fremmed gress, ti poeng hjemme er under pari. Kanskje kommer årets tredje hjemmeseier på Moan i dag?

P.S.: Elverum fikk ikke mindre enn to utviste da Levanger vant 2-0 i våroppgjøret mellom disse lagene. Da var det amper stemning på banen, og kampen ble skjemmet av mye stygt spill.