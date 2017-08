Nå får du i hvert fall fårelegg hvis du tar med for mye over Ådalsvollen

Nyheter

Viggo Raju Lindquist Jakobsen fra Levanger trengte ikke «(t)ullklarera» noen varer da han kom kjørende fra Åre etter å ha vært på 45 års bryllupsfeiring for foreldrene i Åre, men svingte likevel innom tollstasjonen på Ådalsvollen.

I farten

Jakobsen tok frem mobilen og foreviget tollkontrollørene. Som fotograf og videomann av yrke i sitt eget firma Vira Media er ikke kvaliteten på bildet det han er mest fornøyd med, men han er enig med Innherred.no i at det ble et morsomt motiv.

– Det var vel det viktigste i denne sammenhengen, jeg hadde ikke tenkt det publisert noe annet enn i bekjentskapskretsen, sier han.

Han fikk raskt mange likes og kommentarer på bildet på Facebook, der en tidligere toller, Anne Grete Murvold, har delt og kommentert bildet med at sauer i gamle dager var veldig glad i stemor.

Om det betyr at de de nye tollbetjentene på fire bein kanskje gir litt stemoderlig behandling av de vegfarende skal ikke vi si noe om.

Mer vanlig

Men en ting som definitivt er sant er at Tollvesenet fra i år av i større grad kan benytte seg av forelegg - med o - når folk har med for mye over grensen, istedet for politianmeldelse.

Og skulle du suse forbi i god tro, og høre bæ-bu-bæ-bu-bæ-bu bak deg, så kan det heldigvis hende det bare er bæ du hører.