Plutselig en dag ble dette eldgamle mesterverket levert inn hos Innherred Renovasjon

Nyheter

Øras dager går av stabelen kommende uke, og fredag 25. august klokken 13.00 er det klart for den årvisse hittegodsauksjonen det er lange tradisjoner for på martnan i Verdal.

Bruktbo bidrar

Der blir det i tillegg til vanlig hittegods fra politiet også en del ting fra Innherred Renovasjons Bruktbo å by på, og det mest spesielle er nok et kunstverk de fikk inn for en tid tilbake.

– Det ble levert inn til oss fra en som ikke lenger ønsket å ha maleriet. Vi har sjekket litt nærmere rundt det, og det viser seg at det ikke er hvilket-som-helst maleri, sier avdelingsleder Marte Liaklev i Innherred Renovasjon.

Vestlandsmotiv

Kunstnerens navn er Peder Martinius Gjemre, og maleriet som nå skal auksjoneres bort er malt i 1893. Gjemre malte mange bilder med motiv fra fødebyen Stavanger, men også fra Egersund, Skudeneshavn og Jæren, som det aktuelle bildet er fra.

– Så dukket det altså opp på Mule gjenbrukstorg 124 år senere, sier Liaklev, som er sikker på at maleriet er originalt.

Det skal ifølge henne også auksjonarius Odd Ragnar Schulz-Jessen være etter å ha sett det avbildet.

Har stor verdi

Andre liknende malerier av kunstneren, som for øvrig gikk i skole hos Matisse, går gjerne for femsifrede beløp i dag.

Hva det vil gå for på auksjonen i Verdal tør ikke Liaklev spekulere i, og hun vet heller ikke om det kommer til å bli satt noen minstepris.

– Vi får håpe at det legges merke til at vi har en liten kunstskatt å by på, og at det kanskje kommer noen dit som pleier å handle den slags, sier Marte Liaklev.

Mindre hittegods enn vanlig

Også en del atskillig mindre fasjonable gjenstander blir å finne på auksjonen, objekter der budrundene neppe går i været.

– Det var visst litt lite hittegods å ta av i år, og det er jo for så vidt bra. Derfor ble vi forespurt om å bidra med noen gjenstander, og det er artig at vi både kan gi litt småtteri, og virkelig storslagne ting som dette maleriet.

Auksjonarius Odd Ragnar Schulz-Jessen er for øvrig kjent som en aldri så liten moromann med klubba, så her kan det bli god underholdning uansett hva eller om man har tenkt å kjøpe noe.