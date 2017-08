Ungdomsskolene i Verdal advarer mot enda en «mobbe-app»

Nyheter

VG.no skrev onsdag kveld om appen Sarahah, som for tiden er den nest mest nedlastede appen på Apple Store i Norge. Den finnes også for Android.

Oppfordrer til sletting

Sannsynligvis er det for å være føre var at foreldrene til elever ved Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter i dag har fått melding gjennom mobil skole om å være oppmerksomme.

– Vi er gjort kjent med at det foregår en del mobbing, til dels grov mobbing, på appen Sarahah. Skolene råder foresatte til å ta en prat med sine ungdommer, og oppfordrer til at denne appen blir slettet fra telefoner, skriver skoleledelsen, og legger ved linker til gårsdagens VG-sak og Digi.nos omtale av appen for to-tre uker siden.

Ikke noe nytt problem

Ulike typer apper der personer anonymt kan skrive til hverandre har med ujevne mellomrom dukket opp, og noen av dem blitt svært populære. Ikke minst Formspring og Ask.fm.

Nå springer resten også I Verdal ble det sosiale nettstedet Formspring litt «ut» allerede i fjor. Over påske er det helt slutt for den Twitter-liknende greia.

Nå advarer skolene mot den Ungdomsskolene i Verdal sendte i går ut en advarsel mot den populære mobilappen Ask.fm, som Verdalingen skrev om på lørdag.

Selv om intensjonen ikke er å lage apper som åpner for anonym mobbing, har det alltid vært en uheldig bieffekt ved appene.