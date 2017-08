Nyheter

Det var klokka ett natt til fredag at politiet fikk melding om at to personer prøvde å bryte seg inn i en bil som sto utenfor Innherred bil på Ørin i Verdal.

Gjerningsmennene hadde stukket og gjemt seg da melder hadde oppdaget dem.

Det skal være snakk om to personer. Politiet kom til stedet, men fant ikke de aktuelle personene.

Bilen, som ble forsøkt brutt opp, skal ikke være påført skader.