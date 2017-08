Ble med i nytt transportselskap i Lier

Nyheter

I juni ble transportfirmaet Ringsand AS registrert som nytt selskap. Det er ifølge hjemmesiden et firma grunnlagt av to norske transportfamilier med lang erfaring både innenlands og utenlands. Målet er ifølge firmaet selv å koble sammen Sands innenlandskompetanse med Ringstads import- og eksportkompetanse, for å fremstå som et norsk alternativ til de utenlandske selskapene.

– Norske transportfirma har de siste årene blitt utkonkurrert av de utenlandske, konstaterer de, og påpeker at sosial dumping, ulovlig kabotasje og uverdige sjåførvilkår har skapt store forskjeller i vilkårene for de norske transportørene.

Nytt selskap etter Lier-konkurs

Ringsand mener at optimalisering av datateknologi i kjøretøy, flåtestyring, TMS og god opplæring av sjåførene skal gi selskapet mulighet til å konkurrere mot lavkostlandene.

Den andre delen av det nye transportfirmaet, Fritz Ringstad, har to raske konkurser på samvittigheten, og opprettelsen av Ringsand AS er gjenstand for et kritisk søkelys i Drammens Tidene fredag.

Selskapet ble nemlig opprettet dagen før det ble åpnet konkurs i Ringstads selskap Redline AS, og samme dag ble det utbetalt 100.000 kroner fra Redline til Fritz Ringstad som styreleder, samt 30.968 kroner til hans kone.

– Disse utbetalingene vil vi se nærmere på, sier bobestyrer og advokat Per Karsten Wahl fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS til Drammens Tidene.

Selv sier Ringstad til avisa at de 100.000 kronene er betalt til en annen kreditor og at utbetalingen til kona var etterbetaling av feriepenger for et par år siden.

Redline AS var for øvrig et selskap som bare eksisterte i ni måneder. Det ble startet opp da forgjengeren Redline Int. Thermo AS gikk konkurs i september i fjor. Begge selskapene hadde Fritz Ringstad som eier og styreleder, og begge drev med kjøletransport.

Lang erfaring

Uansett har Fritz Ringstad stor tro på det nye selskapet, som ifølge offentlig info har en aksjekapital på én million kroner og 19 ansatte.

– Vi skal fortsette virksomheten i dette selskapet, og vi har tidligere samarbeidet med Leiv Sand Transport i 30-40 år. Vi er to selskap som utfyller hverandre, sier Ringstad.

Ringstad startet ifølge hjemmesiden som sjåfør i 1962 med leiebil hos Sties, et firma han har vært ansatt i flere perioder i, innimellom egne firma. Fra 1987 har han drevet selv med transport av fisk, frukt og grønnsaker rundt i hele Europa og i Norge.

Han har bare en rolle som styremedlem i Ringsand AS, der Arild Sand er daglig leder og styremedlem, mens Morten Sand er styreleder.

Leiv Sand Transport på sin side, fikk et driftsresultat på 7,5 millioner kroner i fjor, og et ordinært resultat på 5,5 millioner kroner, ekstremt pene tall sammenliknet med de siste årene. Levanger-selskapet har en egenkapital på 26,8 millioner kroner.