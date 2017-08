Lover mekking, fart og spenning

Nyheter

Kjør for livet skal gi unge mellom 15 og 22 år i Verdal muligheten til både å lære om motor, finne fellesskap med andre og kjenne på spenning og adrenalin bak ratt og styre.

For målgruppa kjøres det hele i gang med et informasjonsmøte den 29. august på ungdomshuset Panzer i Verdal, mellom klokken seks og halv sju på kvelden.

– Vi kunne sikkert hatt et to timer langt møte, som ingen hadde giddet å komme på. Istedet tar vi det kort og konsist, rett på sak, sier regionleder Per Ivar Staberg - også kjent som tidligere toppdommer i fotball.

Favne bredt

Men det er vel ikke akkurat fotballspillere Kjør for livet har tenkt å rekruttere, selv om alle er velkommen uansett kjønn, hudfarge og andre interesser. Fremfor alt søker Kjør for livet å favne de som ikke får nok ut av de tradisjonelle fritidsaktivitetene som tilbys.

– Vi kan kanskje si litt risikosøkere, som liker fart og spenning, sier Knut Barli, en av de lokale kreftene som deltakerne vil møte gjennom Kjør for livet.

Den frivillige organisasjonen har klubber over hele landet, mottar støtte fra fylke og kommune og har Trygg Trafikk med på laget. Opprettelsen av en klubb i Verdal skjer også takket være Sparebankstiftelsen SMN som før jul i fjor ga 1,6 millioner kroner for å opprette tre nye klubber i Midt-Norge.

Læring og mestring

I Verdal vil deltakerne møte personer som Knut Barli og Hege Kristin Eriksen, Vidar Leirvik og Tor Åge Kvernrød, som skal organisere klubbkveldene. De er på tre timer en kveld i uka, gjennom så å si hele året.

Der blir det både mekking, møter med lokale og nasjonale skikkelser i motorsportmiljøet og selvsagt egen utfoldelse på motorbanen.

– Det skal være en læringsprosess oppe i det hele også, for alle som har drevet litt kjøring utenom de vanlige vegene vet at man ikke får til så mye kjøring uten skruing, sier Staberg.

Koster ikke noe

Alt i Kjør for livet er gratis, både klær og nødvendig utstyr stilles til disposisjon. Deltakerne trenger heller ikke eget kjøretøy for å være med. Organisasjonen lokker også med turer for å få kjenne på ulike typer adrenalin - det kan være snøscooterkjøring i Järpen eller kjøring på to og fire hjul på Lånke for den del.

Klubbkveldene kommer den lokale Kjør for livet-klubben igang med umiddelbart etter informasjonsmøtet. De første par kveldene vil nok finne sted på ungdomshuset, før planen er å finne et mer typisk motorlokale å holde til i.

– Vi er egentlig litt på jakt etter egnede lokaler, så om noen vet om noe, så si i fra, sier Hege Kristin Eriksen.

Trygg

Men det viktigste nå først er altså informasjonsmøtet den 29. august.

– Det blir fyrverkeri og show, sier Per Ivar Staberg, og fremhever at det ikke er noe i vegen for at foreldre også kan ta turen dit for å skjønne enda mer av hva det hele går ut på.

– Jeg er veldig trygg på at vi har fått med oss de rette folkene lokalt, så dette kommer til å bli veldig bra.

970 42 206

kristian.stokdahl@innherred.no