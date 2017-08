Deera er død - leve Grappa

Nyheter

Torsdag ble det åpnet konkurs i Deera Verdal.

- Jeg har ikke rukket å se så mye på saken ennå, vi får prøve å få litt oversikt over helgen, sier bostyrer og advokat Pål Inge Salberg til Innherred.no fredag ettermiddag.

- Men slik jeg har forstått det er virksomheten avviklet, tillegger han.

Minusresultat

Ole Martin Michelsen ble heleier, daglig leder og styreleder ved Deera Verdal fra i fjor sommer, men fratrådte ifølge Brønnøysundregistrene i slutten av juni i år.

Deera Verdal gikk 72.000 kroner i minus i 2015, og hadde da en negativ egenkapital på 47.000 kroner. Foreløpig finnes ikke noe regnskap for 2016.

Ny satsing

Men konkursen betyr ikke stengte dører i publokalene nederst i Verdal sentrum. Der er Alamdar Hussein Shah i full sving med Grappa bar når Innherred.no stikker innom litt senere på ettermiddagen.

Enkeltmannsforetaket ble stiftet i mai, og åpnet denne uka.

- Dette er helt nytt og har ikke noe med Deera å gjøre. I går fikk vi klarsignal fra kommunen for å kunne skjenke. Vi får skjenke på det tidligere foretakets bevilling de første tre månedene, sier Alamdar Hussein Shah.

Tilbud som trengs

Han håper folket fortsetter å finne vegen til puben i Veita, som prøver å være et litt enklere alternativ til andre utesteder i Verdal, hvor man kan ta seg et glass inne eller ute uten å måtte betale for å komme inn.

- Vi trenger det her i Verdal, sier Alamdar Hussein Shah.

Lokalene for salg

Eiendommen som Grappa bar holder til i ble for øvrig lagt ut for salg før sommerferien. Men et eierskifte vil ifølge innehaveren ikke ha noe å si for driften av baren.

- Vi har en langsiktig leiekontrakt her, uavhengig av eierforholdet av bygget, sier han.