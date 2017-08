Den totale ydmykelsen

Nyheter

- Jeg tar det hele og fulle ansvaret. Laguttaket ble helt feil, sa Magnus Powell i kveld – drøyt to timer etter det sviende 1-6-nederlaget mot Ranheim.

Uten energi

Det var en foruroligende skral «prestasjon» LFK leverte i fjæra, og dette var klart årsverste og det dårligste man har gjort Magnus Powells ledelse. 1-6 i lokalderbyet er flaut, og Ranheim beviste for alle hvem som er Trøndelags nest beste lag.

- Ingen er i nærheten av å prestere på normalt nivå, det har jeg og Frode (Birkeland, ass.trener) vår del av skylden for. I ettertid er det lett å si at svært mye burde vært gjort annerledes, understreker Powell.

Nå bærer det hjem til trehusbyen for å analysere «alt som gikk» galt. Den svenske treneren er selvkritisk, og var ikke i nærheten av å frykte denne smellen da laget reiste til Trondheim i dag. Dette var Levangers tredje kamp på seks dager, Ranheim har riktignok spilt like mange – men LFK virket sluttkjørt tidlig i ettermiddag:

Tøft kampprogram

- Og det er unormalt, for vi er godt trent og har i de fleste kampene vært bedre den siste omgangen. Men ikke i dag. Det er bare å beklage til våre fans og støttespillere som tok turen til Ranheim, sukker Magnus Powell.

- Dette var trist, ja. Men sånn er idretten, oppsummerte Levangers daglige leder Hroar Stjernen etter de første 45 minuttene på Extra Arena.

Da ledet hjemmelaget allerede 3-0, og poengene var fordelt. Levanger var ikke på stasjonen da kampen ble blåst i gang, stod passive da vertskapet tok ledelsen allerede etter seks minutter – men vondt ble bare enda mye verre. Levanger var nest best i alt, kom til kort i duellene, framsto uten balanse og ingenting fungerte. Dermed kom baklengsmålene på rekke og rad.

Fra sine egne

- Levanger har en defensiv innstilling, og knapt noen plan B å komme med når vi scorer tidlig, sa levangsbygg og Ranheim-leder Rune Venås veldig treffende.

Og smellen svir ikke mindre når vi vet at gamle kjenninger stod bak det meste hos hjemmelaget: Verdalingen Kim Ove Riksvold scoret to av de tre første og var banens beste, mens Mads Lillebo sørget for de tre siste etter sidebytte.

Lillebo prøvespilte for LFK i vinter, men havnet i Ranheim. Det siste målet var signet Christian Eggen Rismark - sønn av åsbyggen Ole og barnebarn av Nils Arne Eggen.