Snart bøtter det ned med regn

Nyheter

– Fra lørdag ettermiddag til søndag kveld ventes det lokalt mye nedbør, 50 - 80 millimeter på 24 timer, skriver værvarslingstjenesten Yr. Og føyer til at det er fare for bekke- og og elveløpsendringer, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

– Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap, oppfordres det.

Adressa.no utdyper det hele, og skriver at det er to ustabile værsystemer, ett østfra og ett sørvestfra, som tørner sammen over Trøndelag de kommende timene, og at det følgelig kan gi voldsomme nedbørmengder.

- Værsituasjonen for Trøndelag for lørdagen er svært uoversiktlig, og prognosene skifter nærmest fra time til time. Det er sjelden at det er så krevende å utarbeide et varsel, forteller vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet til Adressa.no.