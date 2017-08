Snart får du vite hvem som vinner Dulles-bilen

Nyheter

– Alle elever som har ervervet førerkort har fått et lodd, og er med i trekkingen av skolebilen. Vi har fått plass i programmet til Øras Dager, og trekkingen vil skje klokken 14.00, lørdag 26 august. Mange spente elever vil derfor helt sikkert være til stede, informerer Kåre Norum ved Dulles trafikkskole.

Skulle du forresten ha vinnerflaksformen inne, er det heller ikke for sent ennå. Melder du deg på til trafikkskolen for opplæring på personbil, og gjør det innen to timer før trekningen, er du med.

Elever fra hele Nord-Trøndelag har sjanse til å bli den vordende bileieren. Dulles trafikkskole har avdelinger i Steinkjer, Verdal og Levanger.