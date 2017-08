Traktor mot elg

Nyheter

Hendelsen skjedde i Ulvilla i Verdal like etter klokken ti fredag kveld. En traktor med rundballpresse fikk et ublidt møte med skogens konge da elgen bega seg ut i vegbanen. I manøveren som fulgte i kjølvannet, endte det med at rundballpressa deiset inn i autovernet og fikk en del skader av den grunn.

– Meldingen til oss tyder på at elgen berget bra. Viltnemnda ble varslet, opplyser operasjonsleder Rune Reinsborg hos politiet i Nord-Trøndelag. Taktorsjåføren satt såpass beskyttet at han kom fra det uten noen skrammer.