60 år etter at de gikk ut skolen møttes de igjen

Nyheter

Elevene som gikk ut av Hegle skole i Frol våren 1957 møttes nylig til gjensynstreff på Berg gård i Vinne. Det er 30 år siden klassen sist hadde samling, men da skjedde det på den gamle skolen som da var blitt grendehus. Hegle skole ble nedlagt i 1960.

To av jentene i klassen, Kari Ekset Berg og Solveig (Indgaard) Lund, ble gift på to nabogårder i Verdal, og i vår bestemte de seg for å invitere til klassetreff. Det ble en hyggelig tilstelning for 12 av klassens elever med minner og mimring fra tidlig ettermiddag til godt over midnatt.

I 1950 begynte 35 førsteklassinger på Hegle skole. 1943-kullet var stort, og for første gang i skolens lange historie ble elevene delt i to klasser. B-klassen hadde 18 elever - 11 jenter og sju gutter. Tre av guttene er døde: Kåre Engelin, Sverre Myrvang og Eilif Næssan. Til treffet på Berg gård møtte alle de gjenlevende guttene og åtte jenter. Jentene som ikke hadde anledning til å delta var Ingrid Katharina Nørholm, Trøgstad, Greta (Johansen) Engelin, Alingsås og Solveig (Jensen) Fagereng, Lørenskog.

Det var stabile lærere på Hegle de sju årene fra 1950 til 1957. Klassen hadde Anna Øverland i alle de tre årene i småskolen og Arne Strand de fire siste årene.

Etter folkeskolen ble klassen spredt, men de fleste bor i innherredsbygdene. En av jentene bor i Gøteborg, og fem av elevene har bosatt seg i Sør-Trøndelag, Akershus, Hedmark og Østfold.