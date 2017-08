Amper stemning både i Levanger og Verdal i natt

Nyheter

Politiloggen fra natt til søndag inneholder flere meldinger om ordensforstyrrelser, tumulter og slåssing.

Klarte ikke å holde seg borte

Ved halv ett-tiden måtte politiet rykke ut til et utested i Levanger, etter melding om amper stemning. Da politiet kom til stedet var det rolig der, men de fikk forklart at det hadde vært knuffing mellom to navngitte personer. De ble pålagt å holde seg borte fra sentrum resten av natta.

Men den ene av dem, en verdaling i 20-årene, overholdt ikke pålegget og kom tilbake likevel. Dermed ble han anmeldt.

Slo mot dørvakt

Kvart over ett var turen kommet til Verdal, der en annen mann i 20-årene fra Verdal prøvde å gå løs på vaktene på et utested etter å ha blitt nektet å komme inn. Han skal ha slått mot en av vaktene, og må regne med anmeldelse.

Tilbake på samme utested på Levavnger som tre kvarter tidligere, var det to nye karer i aksjon. Den ene av dem, en tenåring fra Levanger, ble kjørt i drukkenskapsarresten på Steinkjer. Han ble dimittert derfra søndag morgen.

Uoversiktlig i Verdal

Til sist, denne gangen i Verdal sentrum igjen, ble det meldt om slåssing klokken ti på fire.

– Det var flere som skulle ha vært involvert, og en hadde falt og slått seg. Vedkommende ble kjørt til legevakta for en sjekk. Hendelsen var så uoversiktlig for politiet at vi ikke kommer til å foreta oss noe mer med mindre det kommer en anmeldelse fra noen av de involverte. Men det tviler vi vel litt på, oppsummerer operasjonssentralen til politiet i Nord-Trøndelag.