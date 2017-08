Fant kattunger dumpet i Okkenhaug

Nyheter

- Til dere som tar imot kattunger som er gratis, til dere som gir bort kattunger gratis og til dere som ikke kastrerer kattene deres: Dette er resultatet! Tro hva du vil, men så lenge de er billigere enn en tom plastpose fra matbutikken vil ikke dette endre seg, skriver Dyrebeskyttelsen i Nord-Trøndelag på Facebook.

Det var i helgen at tre kattunger ble funnet på en grusvei i Okkenhaug i Levanger. Alle var fulle av lus og mark, og måtte inn til behandling for øyeinfeksjon.

Tidligere denne måneden ble også ei kattemor og hennes kattunge funnet i en veikant ved Tromsdalen i Verdal.

- Det er mange hendelser med kattunger nå, men med tanke på sykdommer er disse de verste vi har fått inn i år, sier Camilla Holt i organisasjonen til Innherred.

Dyrebeskyttelsen mistenker at kattungene har blitt dumpet i Okkenhaug.

- Vet du hva som er det tristeste? Mor er sikkert drektig med et nytt kull og du kommer aldri til kastrere henne så hun slipper flere fødsler. Hun kommer til å føde inntil to ganger i året til hun ikke klarer flere fødsler. Det er ikke sikkert noen finner de kattungene. De kommer nok til å sulte ihjel fulle av mark og lus de også. Etter en grusvei et eller annet sted, skriver organisasjonen på Facebook.