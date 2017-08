Økt overskudd i Verdal fjellstyre

Nyheter

Årsmeldingen og regnskapet til Verdal fjellstyre kommer på saklista til kommunestyremøtet i slutten av måneden. Det blir nok etter alt å dømme bare tatt til orientering av politikerne, i tråd med rådmannens innstilling.

Må ha mye penger på bok

Resultatet for 2016 ble på 378.536 kroner, mot 354.595 kroner året før. Driftskostnadene gikk noe opp, men inntektene økte enda mer. Det kommer av salg av jakt, fiske, hytteutleie, andel av festeavgifter og refusjon for oppsyn.

– Fjellstyrets økonomi er i sin helhet avhengig av inntekter som er hjemlet i Fjelloven, påpeker fjellstyreleder Tor Ove Nesset i årsmeldingen.

Utfordringen er at inntektene i all hovedsak kommer inn de siste fire-fem månedene hvert år, og så mye som over halvparten kommer på konto i kalenderårets aller siste måned. Dermed er fjellstyret nødt til å ha en ganske stor kapitalreserve for å dekke nødvendige utgifter langt inn i andre halvdel av neste regnskapsår.

Må etterbetale lønn

Vervet som styreleder i Verdal fjellstyre følger valgperiodene, og Tor Ove Nesset (H) tok over som styreleder etter Bjørn Aarstad (Ap) etter siste kommunevalg. Årsmeldingen for 2016 er den første signert det nye styret.

I en av notene til regnskapet, påpeker fjellstyrelederen at det har vært manglende lønnsregulering for fjellstyrets daglige leder og fjelloppsynsmann Jon Stamnes helt fra 1. mai 2012.

Dette utgjør rundt 240.000 kroner i perioden, og en kostnad på 311.069 kroner for fjellstyret når arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader er regnet med.

– Meningen var å styrebehandle dette og regnskapsføre det i 2016, men det ble utsatt til 2017, skriver Tor Ove Nesset.

Må gjøre opp i år

Hadde den manglende lønnsreguleringen blitt regnskapsført i fjor ville resultatet vært på under 70.000 kroner, men utgiftene forsvinner som kjent ikke, og resultatet for 2017 blir nok således ikke all verden for Verdal fjellstyre.

Egenkapitalen er imidlertid solid i Verdal fjellstyre, med rundt 2,8 millioner kroner på bok og 1,9 millioner i verdi på hytter i fjellstyrets eie.