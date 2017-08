Barneskolebarn får lære sjøvett i Levanger

Nyheter

Forebyggende seilas er kommet til Trøndelag, og går i tiden fremover fra Namsos til Hitra.

Det er en aktivitet i regi av Redningsselskapet, der også lokalt brannvesen, politi og ambulansepersonell deltar. De lærer de litt eldre barneskolebarna om bruk av redningsvest, generelt sjøvett, brann, førstehjelp, ulike knuter å bruke på tau og utstyr man bør ha med seg når man drar ut på sjøen i båt.

Programmet er standardisert, og elevene deles inn i seks grupper som går på rundgang på ulike poster. Mellom klokken ni på morgenen og ti over halv to får elevene et innblikk i redningsskøytas arbeid, ambulansepersonellet, brannvesenet, politiet, knuter og livbøyer og utstyr i båt.

Dagen ender med at læreren går over bord og må reddes...

I Levanger vil aktivitetene finne sted ved RS-basen.