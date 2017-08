Eilif vet ikke om han får fortsette

Nyheter

Alle styremedlemmene i Norske Skog er på valg når aksjonærene i det gjeldstyngede konsernet møtes i Oslo. Valgkomiteens innstilling legges ikke fram før under selve generalforsamlingen, skriver Adresseavisen tirsdag.

Her er saken også publisert på Adressa.no (krever abonnement).

Eilif Due fra Levanger har vært styremedlem siden 2012, og er i øyeblikket den med lengst fartstid i styret, i tillegg til at han er skogeiernes siste representant. Nå avventer han situasjonen, usikker på sin egen styreframtid i konsernet.

Norske Skog har frist på seg til 23. august med å bli enige med kreditorene om en gjeldsordning.

Due sier til Adressa at han har tro på at partene kommer fram til en løsning slik at de unngår konkurs.