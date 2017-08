Hyller datteren etter ni dagers alpetur

Nyheter

Cathrine Berglund, som bor i Levanger, gjennomførte i begynnelsen av august Tour Mont Blanc sammen med sin nå tolv år gamle datter Leah.

Sprek jente

Venner og bekjente kunne følge turen på Facebook, med daglige oppdateringer og skjønne bilder fra fjellmassivene duoen tok seg over.

– Vi startet i Frankrike, gikk over til Italia, gjennom Sveits og så rundt hele Alpene inn i Frankrike igjen, forteller Berglund, som for noen dager siden oppfordret Innherred til å dele litt av historien.

– Jeg vil virkelig hylle min datter, som med god trening og meget god planlegging fullførte turen med glans, skryter Berglund. Leah feiret sin 12-årsdag på turen.

Nå rakk Trønder-Avisa (på nett for abonnenter her, og i dagens papiravis) å ta tak i saken før vi nå følger mammaens oppfordring, men en innsats som den datteren la ned istedet for sydenferie på stranda er vel uansett verdt å framsnakke en gang til.

Hjemtur

Hele turen, med ni dagsetapper, var på rundt 300 kilometer, og ble rene Tour de France til fots. Noen av toppene de besøkte har også vært på sykkelrittets program.

Etter å ha kommet i mål med årets tøffe ferietur, feiret de innsatsen med en liten tur her i landet, oppturen «Via Ferrata» i Loen i Stryn. Men fremfor alt var oppholdet på Hotel Alexandra avslapping, spa og et glass eller to med sprudlevann.