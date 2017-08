Stenger veger - lager liv

Nyheter

Det er Øras Dager 24., 25. og 26. august. Martnan i Verdal ble revitalisert og flyttet til høsten for et par år siden, og torsdag starter årets arrangement.

Allerede onsdag ettermiddag klokken 15.00 starter stengingen av veger rundt martnasområdet, en stenging som vil vare helt til lørdag ettermiddag klokken 16.00.

Verdal kommune informerer om stengingen på sine nettsider med et kartutsnitt, men det er et lite sammensurium av streker, innramminger, kruseduller og skiltangivelser. Kort fortalt kan man vel oppsummere med at Jernbanegata er stengt fra jernbanestasjonsbygningen bort til Nordgata, og at det meste av Sørgata også er stengt.

De fleste vil vel finne egnede omkjøringer for å finne frem hvis de skal til en adresse midt i sentrum av Verdal.