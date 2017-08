Tre av fire trønder-ordførere sier de har fått det bedre

Nyheter

Ordførerne i Levanger og Verdal er blant de 47 trønderske ordførerne som ble intervjuet da Adressa over to døgn kjørte til sammen 400 mil og oppsøkte alle sammen der de bor.

Svarva kommenterer blant annet at han synes Levanger i noen sammenhenger faller mellom to stoler. Iversen gir uttrykk for at vi har den mest sentraliseringsvillige regjeringen siden 60-tallet.

Men dette er bare noe av det våre to ordførere over lengre intervjuer sier om livet i distriktstrøndelag.

Hele intervjuene kan du lese her (krever abonnement)

Nesten 80 prosent av ordførerne i Trøndelag sier de har fått det bedre de siste fire årene, men svært mange sier det har vært en negativ sentralisering.

Det kommer fram i en omfattende intervjurunde Adresseavisen har gjennomført med samtlige 47 ordførere i Trøndelag – unntatt Trondheim. 36 av dem sier altså at de har fått det bedre, mens kun 3 sier de har fått det verre med Høyre og Frp i regjering.

Noen av ordførerne understreker imidlertid at bedringen ikke er regjeringens fortjeneste.

Ordførerne ble stilt til sammen 32 spørsmål, blant annet om sentralisering. Mer enn åtte av ti svarer at de har vært utsatt for negativ sentralisering.

Funnene gjenspeiles også i en ny landsomfattende undersøkelse av lokalsamfunn fra Bygdeforskning som Adresseavisen publiserer onsdag. I såkalte landlige kommuner svarer 52 prosent at de er enige i en påstand om at utviklingen der man bor går i riktig retning. I sentrale strøk er andelen som mener dette 60 prosent.